Тарпищев считает, что для Медведева подготовка к Уимблдону важнее турнира в Галле

В среду российский теннисист вышел в четвертьфинал соревнований в Германии

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главная задача первой ракетки России Даниила Медведева - хорошая подготовка к Уимблдону, поэтому результаты спортсмена на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле не так важны. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Медведев обыграл серба Ласло Дьере во втором круге турнира категории ATP 500 в Галле и вышел в четвертьфинал. Следующим соперником россиянина станет 23-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут.

"Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на "харде", - сказал Тарпищев. - Сейчас у него задача - хорошо подготовиться к Уимблдону. Поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошел дальше - и хорошо. Но сейчас это не главное".

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в соревнованиях из-за запрета со стороны организаторов, в текущем сезоне российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.