Общество "Динамо" откроет отделения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский отметил, что оно будет развиваться дальше

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Общество "Динамо" откроет свои отделения в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду во время церемонии закрытия "Динамовских спортивных игр" в Казани сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский.

"Мы будем развиваться дальше. Мы договорились, что наша география будет расти. Наше динамовское сообщество представлено во всех регионах нашей великой страны. Мы разрастемся еще четырьмя субъектами - две республики: Луганская и Донецкая, Херсонская и Запорожская области тоже будут с нами", - сказал он.

"Динамовские спортивные игры" были посвящены столетию общества "Динамо" и проходили с 15 по 21 июня в Казани. За медали боролись порядка 2 тыс. спортсменов из 70 регионов России, а также представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии. К участию в соревнованиях были допущены аттестованные сотрудники и военнослужащие федеральных органов исполнительной власти, гражданские служащие и специалисты федеральных органов исполнительной власти, другие члены общества "Динамо", достигшие 18-летнего возраста.