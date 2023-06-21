Дзюдоисты Тасоев и Таймазова выступят на этапе Большого шлема в Монголии

Соревнования пройдут с 23 по 25 июня в Улан-Баторе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по дзюдо 2023 года Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова выступят на этапе Большого шлема в Улан-Баторе. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Из мужчин Россию представят чемпионы мира Арман Адамян (весовая категория до 100 кг), Тасоев (свыше 100 кг) и Яго Абуладзе (до 66 кг), а также Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев (оба - до 60 кг), Исмаил Мисиров (до 66 кг), Данил Лаврентьев, Аюб Хажалиев (оба - до 73 кг), Алан Хубецов, Тимур Арбузов (оба - 81 кг), Мансур Лорсанов и Михаил Игольников (оба - 90 кг), Нияз Билалов (100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

За женскую команду выступят Таймазова (до 70 кг), Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова (обе - до 48 кг), Карина Ефимова, Алеся Кузнецова (обе - до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (обе - до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (обе - до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг), Мария Иванова и Дарья Владимирова (обе - свыше 78 кг).

Соревнования пройдут с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе.