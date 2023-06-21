Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию нападающего "Спартака" Соболева

Футболист был наказан за поведение по ходу матча чемпионата России против ЦСКА

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение сократить дисквалификацию нападающего московского "Спартака" Александра Соболева с четырех матчей до трех. Об этом в среду журналистам сообщил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех. Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер", - сказал Зеленов.

"Спартак" 21 мая на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в матче Мир - Российской премьер-лиги. На 66-й минуте игры при счете 1:1 главный арбитр встречи Сергей Карасев показал прямую красную карточку Соболеву за, как указано в протоколе встречи, "непристойный жест в адрес соперника". В этом же эпизоде за "непристойный жест в направлении трибун и ассистента судьи" с поля был удален защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Соболева на четыре матча и отменил красную карточку, показанную Роше. 9 июня в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что "Спартак" отправил в апелляционный комитет РФС жалобу на решение о дисквалификации.

Соболев уже отбыл два матча дисквалификации. Нападающий пропустит матч первого тура чемпионата России сезона-2023/24. В завершившемся чемпионате форвард забил 13 мячей в 26 играх.