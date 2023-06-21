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Футбол в России

Футболисты "Спартака" планируют провести три матча для подготовки к новому сезону

Соперниками московской команды станут "Торпедо", "Акрон" и "Нефтчи"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" планирует провести три товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

7 июня пресс-служба "Спартака" сообщила, что отпуск игроков завершится 26 июня, а первая тренировка команды состоится 29 июня.

"В рамках подготовки к сезону планируем провести три товарищеских матча: 5 июля - с "Торпедо" в Тарасовке, 8 июля - с "Акроном" в Тарасовке, 18 июля - с "Нефтчи" на нашем стадионе", - сказал Зеленов.

По итогам сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занял третье место в турнирной таблице. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. 

Теги:
Российский футбол
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