Перестановка для развития клуба. В "Спартаке" представили нового гендиректора Малышева

Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев официально был представлен в среду на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Банк - Арена". На представлении также присутствовал бывший генеральный директор клуба Евгений Мележиков, который сообщил, что его уход является выработанным решением в интересах развития "Спартака".

Пресс-конференция началась со слов Мележикова об уходе из клуба, после этого он подарил Малышеву футболку "Спартака" с надписью "ГД", что означает генеральный директор.

Мележиков отметил, что он уходит в интересах развития команды. "Я искренне заявляю: это не демарш с моей стороны, это выработанное в последние 1,5 месяца решение, общее и совместное, в интересах развития клуба, - сказал он журналистам. - За тот период - а это 2,5 года, сложный период был - наверное, мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Но сейчас мы понимаем, что клубу нужно дать новый импульс и движение. Я считаю, что новое движение должен задать новый человек. Я рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит это движение. Хочу пожелать ему успехов, сдаю пост с уважением".

При этом Мележиков сообщил, что будет помогать клубу и Малышеву, когда это будет необходимо. По словам бывшего генерального директора "Спартака", ему предлагали должность в дочерней компании акционера клуба компании "Лукойл", но он отказался. Мележиков также сообщил, что совет директоров "Спартака" положительно оценил его работу и работу клуба по итогам прошедшего сезона. В сезоне-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.

Мележиков занимал пост генерального директора "Спартака" с июня 2021 года. До этого с декабря 2020 года он работал управляющим директором клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности "Спартака".

Малышев - с детства за "Спартак"

Малышев поблагодарил совет директоров за доверие. "Огромное спасибо Евгению Владимировичу за всю работу в чрезвычайное время, - сказал Малышев журналистам. - Была смена акционера, тренера, спортивного директора. Много испытаний, которые клуб прошел с Евгением Владимировичем достойно. Отдельное спасибо, что смогли сохранить тренера. Я принимаю пост. Большое спасибо совету директоров и акционерам, что доверили такую сложную задачу".

Новый генеральный директор "Спартака" сообщил, что он никогда не работал в футбольных клубах. По словам Малышева, он ранее трудился в сфере консалтинга, также он специализировался на работе в индустрии недвижимости и медиа. "Я с детства был болельщиком футбола и "Спартака", я хотел, чтобы моя жизнь была связана с футболом", - отметил Малышев, добавив, что впервые столкнулся с таким уровнем ответственности. С 2022 года он входит в совет директоров "Спартака".

Малышев также рассказал о приоритетных задачах клубах на ближайшее время. На данный момент такой является оказание максимального содействия спортивному блоку в преддверии подготовки к сезону и завершение дел по трансферам. По словам Малышева, в трансферное окно клуб совершит два-три перехода, которые согласованы с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. При этом в клубе также думают над дополнительным усилением защитной линии в связи с тяжелой травмой португальского футболиста Томаша Тавареша. Также Малышев отметил, что "Спартак" является лучшим спортивным брендом в России, который нужно продолжать развивать дальше, кроме того, есть планы по развитию инфраструктуры и строительству новых объектов. При этом важным остается вопрос заполнения стадиона и охвата болельщиков, который должен увеличиться.

Также Малышев оценил работу Абаскаля в прошлом сезоне. "Я могу оценить пока как болельщик, - отметил Малышев. - Тренер достаточно молодой, но амбициозный и интересный, с большим будущим, хочется, чтобы он реализовал потенциал именно в "Спартаке". На мой взгляд, в первый сезон Гильермо в целом по сезону показал себя очень качественным тренером, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня расстроили, мы вместе обсуждали, что к этому привело. Мне нравится, что Гильермо не паникует, видит проблему, смотрит, как улучшить ситуацию".

С сентября 2022 года пост спортивного директора "Спартака" занимает Пол Эшуорт. Малышев отказался оценивать его работу после зимнего трансферного окна. "Он не так давно в клубе, я познакомился с ним, когда он почти одновременно со мной пришел в клуб, - отметил Малышев. - Это время Пол не терял, он вел работу скаутов, нанимал скаутов и аналитиков, они вместе создавали систему по анализу и принятию решения по футболистам. Формировал планы по трансферное работе. Сейчас у Пола есть задачи и четкий план, есть четкий список футболистов, посмотрим на результаты трансферного окна, после будем оценивать. Пока Пол является спортивным директором, наша задача - оказывать содействие этой работе".

Бюджет, вторая команда и Промес

Малышев предположил, что бюджет "Спартака" увеличится в следующем сезоне. "Я сейчас точные цифры не назову, - отметил он. - Сейчас идет процесс оптимизации бюджета, мы внимательно изучаем все цифры. Я думаю, что в этом году бюджет будет больше, чем в прошлом году, насколько, смогу прокомментировать позже".

23 мая 2022 года руководство "Спартака" объявило о решении закрыть вторую команду в целях сокращения расходов. "Спартак-2" изначально выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в 2015 году клуб завоевал путевку в Футбольную национальную лигу (ФНЛ, ныне - Первая лига). Малышев рассказал, что сейчас все зависит от новой реформы Второй лиги, спортивный блок проанализирует уровень нового соревнования, но на данный момент в спортивном блоке считают, что лучше отдавать футболистов, которые еще не дошли до основного состава, в аренду.

Также Малышев рассказал, что в "Спартаке" допускают заключение соглашений с иностранными клубами. "Решение о приобретении зарубежного фарм-клуба пока преждевременно. Но мы рассматриваем варианты партнерских отношений, особенно из дружественных стран, не исключаем аренды в эти клубы", - отметил он.

Новый генеральный директор "Спартака" высказался и о ситуации с нидерландским игроком "Спартака" Квинси Промесом, который был приговорен судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил ТАСС, что игрок обжалует решение суда. "На данный момент это больше юридическая проблема. Окончательное решение не принято, сейчас идет процесс апелляции. Мы надеемся, что решение суда будет изменено. Со своей стороны, где возможно, будем оказывать помощь и содействие", - отметил Малышев.