Футболист Керк приостановил контракт с московским "Локомотивом"

Нидерландский нападающий перешел в столичный клуб осенью 2021 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Нидерландский нападающий Джирано Керк принял решение приостановить контракт с московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Локомотива"

"Керк приостановил контракт с "Локомотивом", - сообщил собеседник агентства.

Нидерландцу 27 лет, в зимнее трансферное окно он перешел в бельгийский "Антверпен". "Локомотив" 21 января объявил о том, что игрок будет выступать за другой клуб на условиях платной аренды, 28 января клуб из Антверпена сообщил, что нападающий приостановил контракт с железнодорожниками, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). 2 марта председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в интервью ТАСС сообщил, что Керк был отдан в платную аренду.

Керк провел за "Антверпен" 21 матч, забил 6 голов и стал чемпионом Бельгии. В "Локомотив" нападающий перешел в сентябре 2021 года из нидерландского "Утрехта", подписав четырехлетний контракт. За москвичей он провел 51 игру, отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

22 мая ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.