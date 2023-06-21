Рой Джонс: в рекомендации МОК по отношению к IBA отсутствуют демократические принципы

Исполком Международного олимпийского комитета 7 июня рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса статуса признания

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рекомендация исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (IBA) не соответствует демократическим принципам. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший.

7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате.

"Нет сомнений в том, что Олимпиада имеет большое значение для боксеров. МОК должен поддерживать развитие международных федераций, а не лишать их финансирования и возможностей на основании предвзятых мнений. Политической вовлеченности не должно быть места в спорте. В рекомендации МОК отсутствуют демократические принципы", - отметил Джонс.

"IBA и бокс неразрывно связаны, и лишение статуса признания IBA фактически исключит бокс из спорта в целом. Несмотря на критику, с которой столкнулась IBA, трудно поверить, что их видимый прогресс остался совершенно незамеченным. Эта попытка унизить бокс кажется плохо организованной политической игрой, в которой нет окончательного победителя", - добавил собеседник агентства.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в огранизации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. 15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения, однако CAS отклонил данный запрос.