Победитель Олимпиады Заур Угуев стал чемпионом России по вольной борьбе

Первенство страны проходит в Каспийске

ТАСС, 21 июня. Заур Угуев в среду победил Артем Гобаева и стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Каспийске.

Финальный поединок завершился со счетом 5:0 в пользу Угуева. Бронзу в категории до 57 кг завоевали Начын Монгуш и Рамиз Гамзатов.

В категории до 65 кг победу одержал Шамиль Мамедов, вторым стал Ибрагим Ибрагимов, третьими - Гаджимурад Омаров и Джамбулат Кизинов. Чемпионом России в весовой категории до 70 кг стал Евгений Жербаев, второе место занял Иналбек Шериев, бронзу завоевали Курбан Шираев и Азнаур Таваев.

У женщин в категории до 50 кг победила Полина Лукина, второй стала Елизавета Смирнова, бронзовые награды завоевали Надежда Соколова и Мария Тюмерекова. В категории до 55 кг чемпионкой стала Екатерина Полещук, второе место заняла Ирина Ологонова, третье - Александра Скиренко и Екатерина Исакова. В категории до 59 кг выиграла Жаргалма Цыремпилова, серебро завоевала Зельфира Садраддинова, бронзу - Анастасия Сидельникова и Александра Андреева.

Угуеву 28 лет, на его счету золото Олимпиады в Токио, две победы на чемпионатах мира (2018, 2019) и золото Кубка мира (2020).

Чемпионат России в Каспийске завершится 24 июня.