Олимпийского чемпиона 2006 года Лундквиста ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Также в Зал хоккейной славы включены Том Баррассо, Майк Вернон, Пьер Тарджон и Каролин Уэллетт

ТАСС, 21 июня. Победитель Олимпийских игр 2006 года в Турине в составе сборной Швеции вратарь Хенрик Лундквист включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован в понедельник пресс-службой Зала хоккейной славы в среду.

В категории игроков новыми членами Зала хоккейной славы стали двукратный обладатель Кубка Стэнли американский вратарь Том Баррассо, двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский голкипер Майк Вернон, канадский форвард Пьер Тарджон и четырехкратная олимпийская чемпионка канадка Каролин Уэллетт. Среди отечественных хоккеистов в числе кандидатов на включение в Зал хоккейной славы были двукратные олимпийские чемпионы Александр Мальцев и Борис Михайлов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный и обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар.

Лундквисту 41 год, он завершил карьеру в 2021 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вратарь выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2005 по 2020 год, после чего подписал контракт с "Вашингтоном". Не сыграв за команду ни одной игры, швед объявил о завершении карьеры. В декабре 2020 года Лундквист сообщил о проблемах с сердцем и перенес операцию.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина трофи", которая вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, четырежды участвовал в Матчах звезд НХЛ. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады в Турине (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также одна золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других персон, принимающих участие в развитии хоккея.

Из отечественных хоккеистов в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.