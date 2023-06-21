21 июня, 20:35
Фигурное катание

Шоу Евгения Плющенко пройдут в августе в Пекине

В столице Китая будут представлены шоу "Лебединое озеро" и "Щелкунчик"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ледовые шоу "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко будут представлены в Пекине в августе. Об этом Плющенко сообщил в среду в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шоу "Лебединое озеро" пройдет с 4 по 6 августа, "Щелкунчик" - с 11 по 13 августа.

Плющенко 40 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером Игр. Фигурист выиграл три золотые медали чемпионатов мира и одержал семь побед на чемпионатах Европы. 

Теги:
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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