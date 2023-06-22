Исполком и конференция Российского футбольного союза пройдут в Москве

На конференции будут приниматься стратегические решения о направлениях деятельности РФС и приоритетах развития российского футбола, а исполкому предстоит утвердить итоги всероссийских соревнований прошедшего сезона и их регламенты на следующий сезон

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета и конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдут в четверг в Москве.

На конференции будут приниматься стратегические решения о направлениях деятельности РФС и приоритетах развития российского футбола. Одним из главных пунктов являются довыборы представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) в состав исполкома РФС. 12 мая клубы РПЛ провели совещание, на котором выдвинули кандидатуры президента "Сочи" Бориса Ротенберга и вице-президента и генерального директора грозненского "Ахмата" Ахмеда Айдамирова.

После конференции состоится заседание исполкома РФС, в повестку которого войдут четыре вопроса. Исполнительному комитету предстоит утвердить итоги всероссийских соревнований прошедшего сезона, их регламенты на следующий сезон, отчет об итогах лицензирования клубов различных лиг и положение РФС о порядке распределения и расходования средств, полученных от азартных игр.

Предварительные итоги сезона в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме подвел генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, который отметил, что сезон получился сложным, однако несмотря на это РФС смог использовать возможности, образовавшиеся из-за отсутствия международных соревнований. "Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел, - сказал Митрофанов. - Понятно, что есть какие-то моменты, которые требуют улучшений".

"Мы испытывали высокое давление, связанное с тем, что и сборная, и наши профессиональные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях, - отметил собеседник агентства. - Это, конечно, большой минус. И клубы, и национальная команда потеряли не только игровую практику, но и значительные финансовые возможности, которые давало участие в международных соревнованиях. Тем не менее нам удалось перегруппироваться".

Изменение регламента Второй лиги

Важным вопросом является обсуждение регламента российских соревнований. С сезона-2012/13 все дивизионы чемпионата России перешли со схемы проведения розыгрышей турниров "весна - осень" на систему "осень - весна". Это было сделано для синхронизации календаря отечественных соревнований с европейскими.

В следующем сезоне начнется реформа Второй лиги - третьего по силе дивизиона чемпионата России. Команды поделятся по результатам прошедшего сезона на дивизионы А и Б. Команды из дивизиона А будут бороться за места в Первой лиге, команды из дивизиона Б разыграют места в дивизионе А. Соревнования в дивизионе Б будут проводиться по схеме "весна - осень". О возможном возвращении российского футбола к проведению турниров по системе "весна - осень" рассуждали многие известные эксперты.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ТАСС говорил о том, что нужно весь российский футбол перевести на прежнюю схему розыгрыша турниров, начиная с низших лиг. "Система "весна - осень", как я думаю, для нас самая приемлемая, даже не с точки зрения климатических условий, хотя здесь нужно брать наши особенности - холодные зимы и сложность подготовки полей, да и зритель страдает. Еще нужно говорить и том, что мы ничего ни в чем не выиграли, переходя на систему "осень - весна" и синхронизируя календари, эта синхронизация подразумевает, когда мы и Европа начинаем в одно время и у них нет преимущества в игровой подготовке к Лиге чемпионов. Но здесь в любом случае они уже играют, а мы начинаем только в марте, поэтому было бы у нас преимущество по старой доброй системе "весна - осень", - отметил собеседник агентства.

За возвращение также высказался двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. "Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министром иностранных дел РФ - прим. ТАСС), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе "весна - осень". Играть в морозную погоду - это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает. Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке, непонятно, почему от этого отказались", - сказал Фетисов.