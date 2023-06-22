Источник рассказал, что Костомаров не испытывает кардинальных психологических проблем

Олимпийский чемпион старается адаптироваться к протезам, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров не испытывает серьезных психологических проблем. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

"Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Все это не сразу, на это нужно время, - сказал собеседник агентства. - Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".