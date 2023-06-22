Михайлов прокомментировал свое невключение в Зал хоккейной славы в Торонто

Двукратный олимпийский чемпион считает, что россиян не выбрали в Зал славы в этом году из-за политического вопроса

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов спокойно отнесся к тому, что его не выбрали в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

"Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно, - сказал Михайлов. - Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, - независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно. Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций".

В среду в Зал славы в категории "игрок" включили победителя Олимпийских игр 2006 года в Турине в составе сборной Швеции вратаря Хенрика Лундквиста, двукратного обладателя Кубка Стэнли американского вратаря Тома Баррассо, двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского голкипера Майка Вернона, канадского форварда Пьера Тарджона и четырехкратную олимпийскую чемпионку канадку Каролину Уэллетт. Михайлов, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный и обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар были в числе претендентов на включение в Зал славы.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны, при этом последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других персон, принимающих участие в развитии хоккея. Из отечественных хоккеистов в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). В 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.