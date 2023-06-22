World Athletics внесла рекордный результат прыгуна в высоту Иванюка в топ-лист сезона

Россиянин в начале июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске преодолел планку на высоте 2,33 метра

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) признала результат россиянина Ильи Иванюка, прыгнувшего в начале июня на 2,33 метра и повторившего рекорд мирового летнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics в четверг.

"Результаты обновлены", - ответила собеседница ТАСС на вопрос, почему рекордный прыжок россиянина не был оперативно учтен World Athletics.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул на 2,33 метра, по состоянию на 21 июня этот результат не был внесен в мировой топ-лист.

Высота 2,33 метра покорилась в этом летнем сезоне также австралийцу Джоелу Байдену и американцу Джувону Харрисону.

Иванюку 30 лет, в его активе есть бронзовые награды чемпионата мира 2019 года и первенства Европы - 2018.