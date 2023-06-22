Тарпищев рассказал о сложностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном

Федерация тенниса России обратилась в международные организации за помощью, но пока не получила ответа, отметил Шамиль Тарпищев

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) осведомлена о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном и обратилась в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) с просьбой помочь решить этот вопрос. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

"С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего", - сказал Тарпищев.

31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами. В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

В 2023 году Алина Корнеева выиграла юниорские Открытые чемпионаты Австралии (обыграв в финале соотечественницу Мирру Андрееву) и Франции. Ярослав Демин во Франции стал победителем юниорского парного турнира. В женском одиночном разряде до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции также дошли Алиса Октябрева и Анастасия Гурьева.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.