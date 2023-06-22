В УЕФА заявили, что не прекращали сотрудничество с Российским футбольным союзом

В УЕФА верят, что российским клубам и сборным будет позволено играть против соперников из других стран, отметил Йозеф Климент

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прекращал сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС), в организации надеются на скорое возвращение российских клубов на международную арену. Об этом в четверг на конференции РФС сообщил советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент.

"Очень рад быть на конференции, передаю приветствие от президента УЕФА Александера Чеферина и всей администрации УЕФА, - сказал Климент. - Сейчас мы сталкиваемся с серьезным вызовом, мы все в УЕФА верим, что футбол способен преодолеть это препятствие. Мы верим, что сможем встречаться не только на уровне чиновников, но и на уровне игроков, клубов и сборных, мы верим, что российским клубам и сборным будет позволено сражаться против соперников из других стран. Несмотря на сложную ситуацию, мы не прерывали сотрудничество, УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, как и перед всеми членами-ассоциацияими".

Заседание исполкома РФС проходит в четверг в Москве.

Руководитель по делаем европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Хайди Беха выразила надежду, что сложившаяся ситуация в скором времени разрешится. "Передаю приветствие от президента ФИФА Джанни Инфантино. Последний год был очень тяжелым, мы надеемся, что ситуация скоро разрешится. Чемпионат мира в Катаре показал, что футбол обладает большой силой и может объединять, важно отметить, что Россия поделилась опытом в организации крупных мероприятий", - сказала Беха.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.