Чернышов не возобновит карьеру в биатлоне после допинговой дисквалификации

Спортсмен рассказал, что работает в газохимической сфере

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Александр Чернышов не будет возобновлять биатлонную карьеру после окончания четырехлетней дисквалификации, которая была наложена на основе показаний бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом чемпион мира среди юниоров 2011 года сообщил ТАСС в четверг.

"Желания вернуться в биатлон нет, - сказал Чернышов. - Конечно, когда смотрю соревнования, то воспоминания приходят - все-таки бывших спортсменов не бывает".

"На данный момент реализую себя в газохимической сфере. В нашей компании отлично поддерживают здоровый образ жизни. Так что спорт по сей день присутствует в моей жизни", - добавил он.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены Чернышову в августе 2018 года, о его дисквалификации было объявлено в июне 2019 года. Помимо него, под подозрение тогда попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, по их делам сейчас готовятся решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Основанием для открытия дел стали показания Роченкова, который после бегства из России стал информатором Всемирного антидопингового агентства. "Да сейчас уже никакое, - сказал Чернышов об отношении к своему делу. - Отпустил я эту ситуацию. Я нацелен уже на совсем другое направление. А что там было - политика, заговоры, вмешательства и так далее, меня уже не волнует. Но я точно уверен в себе. Мои родные, близкие и друзья верят мне. А это главное", - подчеркнул он.

Чернышову 30 лет. На чемпионате мира среди юниоров 2011 года в чешском Нове-Место он стал чемпионом в эстафете, где бежал вместе с будущими чемпионами мира и олимпийскими призерами Александром Логиновым и Максимом Цветковым. На взрослом международном уровне он успел провести два сезона, имел опыт выступления в Кубке IBU.