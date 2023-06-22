Чистая прибыль РФС в 2022 году составила 1,4 млрд рублей

Выручка организации составила 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в 2022 году получил выручку в размере 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей. Об этом в четверг во время конференции РФС сообщил председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС, президент Федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко.

"Указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов, РФС демонстрирует устойчивую позицию и операционные финансовые показатели. Важно отметить, что величина валюты баланса и чистых активов сохранилась на высоком уровне и составила на конец 2022 года: валюта баланса - 8,4 млрд рублей, а чистые активы - 6,5 млрд рублей. В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,4 млрд, заработал чистую прибыль после уплаты налогов 1,4 млрд рублей", - сказал Перонко.

"По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации. Такие результаты возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет активных действий руководства РФС", - добавил он.

В 2021 году чистая прибыль РФС составила 3,3 млрд рублей. При этом доля чистых активов увеличилась на 0,1 млрд рублей.