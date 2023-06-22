Лукашенко призвал провести Игры стран СНГ на высоком уровне, показав открытость Белоруссии

Глава Белоруссии отметил, что необходимо в очередной раз показать, что странная является открытой и миролюбивой

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести II Игры стран СНГ на самом высоком уровне, показав, что республика является открытой и миролюбивой страной. Комментарий главы государства в четверг приводит агентство БелТА.

"Нужно не просто провести Игры стран СНГ на самом высоком уровне, мы должны в очередной раз показать, что Беларусь - открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для людей", - сказал Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

По его словам, в сложившихся условиях этот фестиваль спорта приобретает "особое значение для белорусских спортсменов и широкого круга друзей, которые подтвердили свое участие".

II Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 4 по 14 августа 2023 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов не только из стран СНГ, но и других государств. Чемпионы и призеры будут определены в 20 видах спорта. Соревнования пройдут во всех регионах республики.