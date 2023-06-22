Фигуристы Тютюнина и Багин завершили совместные выступления

Софья Тютюнина осталась в группе тренера Александра Жулина

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин, соревнующиеся в танцах на льду, приняли решение завершить совместные выступления. Об этом ТАСС в четверг рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.

"Тютюнина и Багин приняли решение завершить совместные выступления. Соня осталась в нашей группе, сейчас она в поиске партнера, а Андрей решения продолжать или закончить пока не принял", - сказал Жулин.

Тютюниной 20 лет, ранее ее партнером был Александр Шустицкий. В 2020 году они стали вторыми на юношеской Олимпиаде, а в сезоне-2021/22 выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии и бронзу этапа юниорского Гран-при в Словакии. Багину 26 лет, в сезоне-2021/22 он в дуэте с Аннабель Морозовой занял пятое место на Гран-при США и четвертое - на чемпионате России. Тютюнина и Багин выступали вместе с мая 2022 года.