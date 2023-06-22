22 июня, 10:36
Киберспорт

Олимпийская киберспортивная неделя стартовала в Сингапуре

В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 60 стран

ТАСС, 22 июня. Первая Олимпийская киберспортивная неделя стартовала в четверг в Сингапуре. Церемония открытия соревнований прошла в рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Соревнования состоятся с 22 по 25 июня. Игры пройдут в выставочном формате. Главной целью Олимпийской киберспортивной недели являются поддержка развития киберспорта внутри олимпийского движения и привлечение профессиональных геймеров и киберспортсменов.

Участники будут соревноваться в спортивных симуляторах. На киберспортивной неделе будут представлены 10 дисциплин: стрельба из лука, бейсбол, шахматы, велоспорт, танцы, мотоспорт, парусный спорт, стрельба, тхэквондо и теннис.

В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 60 стран. 

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Киберспорт
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