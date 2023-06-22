Сорокин надеется, что УЕФА сделает послабления в отношении российских клубов и сборных

В четверг советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация не прекращала сотрудничество с Российским футбольным союзом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Европы Алексей Сорокин выразил надежду на послабления в отношении российских сборных и клубов со стороны Союза европейских футбольных (УЕФА). Об этом он в четверг сообщил ТАСС.

"Расценивать нужно не слова, а конкретные решения, решения такого рода, естественно, должны быть приняты на заседании управляющего органа УЕФА. Все зависит от конкретных действий руководства организации, которые будут выражены в соответствующих решениях исполкома. Диалог продолжается, мы надеемся, что коллеги услышат позицию Российского футбольного союза, что нельзя в течение долгого времени не давать играть огромной стране, которая является давним и полноправным членом Союза европейских футбольных ассоциаций. С нетерпением ожидаем таких решений, рассчитывали бы на большую динамику движения навстречу", - сказал Сорокин.

"Я не вхожу в рабочую группу между РФС и УЕФА. Мне трудно делать прогнозы, потому что там позиция не очень четко выражена, кроме одной фразы [президента УЕФА] Александера Чеферина, она никогда не была и никак последовательно и обоснованно сформулирована. Есть какие-то мнения, вопросы выступления, как мы сегодня услышали, но четкая позиция была выражена один раз, надеемся, что послабления какие-то будут", - добавил он.

В четверг советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент заявил, что организация не прекращала сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Также он понадеялся на скорое возвращение сборных и клубов из России на международную арену.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.