Тестовый матч на новой хоккейной арене в Новосибирске планируется провести в августе

Сроки повторного инспекционного визита будут определены КХЛ позднее

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Проведение тестового хоккейного матча на "Сибирь-Арене" в Новосибирске планируется в августе. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Дата тестового матча в соответствии с регламентом подготовки арены к проведению игр Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет определена по согласованию КХЛ и Федерации хоккея России. Планируется, что тестовый матч пройдет в августе", - сказал Ахапов.

"Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Сибирь-Арена" исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ. Сроки проведения повторного инспекционного визита будут определены КХЛ после согласования графика тестовых мероприятий", - добавил собеседник агентства.

Строительство арены на левом берегу Оби в столице региона было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. В феврале на арене должен был пройти тестовый матч с участием сотрудников силовых структур, однако мероприятие было отменено.