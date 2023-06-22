22 июня, 11:00
ММА

Волкановски заявил, что хочет провести реванш с Махачевым в 2024 году

Ислам Махачев победил австралийца единогласным решением судей в Австралии в феврале нынешнего года и завоевал титул UFC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски хочет провести реванш против россиянина Ислама Махачева в начале 2024 года. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

"Я думаю, мы проведем реванш с Махачевым в начале 2024 года. Это было бы оптимально", - сказал Волкановски.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей в Австралии в феврале нынешнего года и завоевал титул UFC в легком весе.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах. В активе 34-летнего Волкановски - 27 побед и 2 поражения. 

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