Бах заявил, что чемпионаты мира с участием россиян прошли без инцидентов

Спортсмены на этих турнирах соревновались с уважением друг к другу и к правилам спорта, подчеркнул глава МОК

ТАСС, 22 июня. Чемпионаты мира, на которых выступали российские спортсмены в нейтральном статусе, прошли без инцидентов. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал глава организации Томас Бах.

"Все чемпионаты мира [с участием россиян в нейтральном статусе] прошли без инцидентов, спортсмены соревновались с уважением друг к другу и к правилам спорта, - сказал Бах. - Спортсмены дали четко понять, что они хотят соревноваться с лучшими, и не так важно, откуда они родом".

Чемпионат мира по тхэквондо проходил в Баку с 29 мая по 4 июня, по итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой мира стала Лилия Хузина, бронзовые медали выиграли Татьяна Минина, Полина Хан, Кристина Адебайо и Кадырбек Дауров.

На мировом первенстве по дзюдо в Катаре, которое прошло с 7 по 14 мая, российские спортсмены выиграли две золотые медали. Победителями соревнований стали Арман Адамян и Инал Тасоев.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.