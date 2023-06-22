Международный олимпийский комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса

За лишение признания выступили 69 человек, против - 1

ТАСС, 22 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК.

В голосовании приняли участие 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек, один проголосовал против. Также сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. 15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA, вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения, однако CAS отклонил этот запрос.