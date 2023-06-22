Иржи Ярошика назначили главным тренером футбольного клуба "Оренбург"

Ранее клуб возглавлял Марцел Личка, который в четверг стал тренером московского "Динамо"

ТАСС, 22 июня. Чешский специалист Иржи Ярошик возглавил футбольный клуб "Оренбург". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Как сообщил "Спорт-Экспрессу" спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев, контракт с 45-летним тренером заключен на два года.

Ранее "Оренбург" объявил об уходе с поста главного тренера чешского специалиста Марцела Лички, который возглавил московское "Динамо". В прошлом сезоне Мир - Российской премьер-лиги "Оренбург" под руководством Лички занял седьмое место.

Ярошику 45 лет, ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем" (2020), "Простеёв" (2021) и "Теплице" (2021-2023), а также словенский "Целе".

В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за московский ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).