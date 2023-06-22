Бах заявил, что Макрон согласился с участием россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе

Участники саммита G7 заявили, что полностью уважают автономию спортивных организаций, добавил глава МОК

ТАСС, 22 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом подтвердил приверженность выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в четверг во время внеочередной сессии организации, которая проходит в виртуальном формате.

"Позиция G7 и наш подход также обсуждались во время моей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном две недели назад, - сказал Бах. - Мы подтвердили наше согласие и то, что решение [о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже] будет принято МОК в нужное время, и мы продолжим сотрудничать по этому вопросу".

Глава МОК отметил, что позицию организации поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. "Оно понимает, с какой сложной ситуацией столкнулся спорт, и поддерживает наши действия, - сказал Бах. - Об этом заявили многие политические лидеры, как на уровне ООН, так и на уровне правительств и глав государств. Последний пример - саммит G7 в Японии, где были главы Франции, которая примет Олимпийские игры 2024 года, Италии, где пройдут Игры 2026 года, и США - хозяйки Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе".

"Все участники заявили, что полностью уважают автономию спортивных организаций и сосредоточены на честных соревнованиях при условии, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои государства. Это именно наша позиция. И я благодарю этих лидеров за их поддержку", - добавил он.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.