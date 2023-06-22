Свищев считает незаконным лишение признания Международной ассоциации бокса

Решение МОК является недальновидным и опасным, отметил депутат

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лишение признания Международной ассоциации бокса (IBA) Международным олимпийским комитетом (МОК) является незаконным и политизированным решением. Такое мнение ТАСС в четверг высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Незаконное и политизированное решение МОК, - сказал Свищев. - МОК не считается с мнением большинства национальных федераций бокса, которые являются учредителями IBA. Те несколько стран, которые вышли и организовали альтернативную федерацию, используют свои политический и финансовый ресурсы для достижения незаконных и неспортивных целей - развалить единственную легитимную боксерскую федерацию в мире. МОК пошел по другому пути, это открытие ящика Пандоры для других федераций в любых конфликтах, которые могут быть".

"Это недальновидное решение МОК, которое является очень опасным. Создан прецедент, который в будущем может перекинуться на другие федерации при любом конфликте. Считаю, что суд должен принять справедливое и законное решение. Необходимо восстановить позицию IBA как единственного законного представителя в МОК", - добавил парламентарий.

В четверг сессия МОК на голосовании лишила IBA признания. В голосовании приняли участие 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек, один проголосовал против. Также сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

О ситуации с IBA

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. 15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA, вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения, однако CAS отклонил этот запрос.