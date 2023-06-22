Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани

Предварительно в программу соревнований войдут 22 вида спорта

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований предварительно войдут 22 вида спорта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

В четверг министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в совещании министров спорта стран БРИКС в ЮАР. Матыцин отметил, что подготовка Игр в России осуществляется в соответствии с поручением президента РФ и по согласованию с правительством Татарстана.

"В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС - на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий", - сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. В ходе своего выступления министр поддержал предложение делегации ЮАР о создании Спортивной хартии БРИКС для успешного сотрудничества в области спорта.

"В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС", - отметил Матыцин.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны.