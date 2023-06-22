Журова считает, что Международную ассоциацию бокса лишили признания за поддержку россиян

Решение МОК является сигналом для остальных спортивных федераций, которые планировали поддерживать российских атлетов, отметила депутат

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) лишена признания Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за поддержки российских спортсменов. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это произошло из-за смелых решений федерации, поддержавшей российских и белорусских спортсменов, - сказала Журова. - И из-за того, что IBA возглавляет россиянин. Это сигнал остальным федерациям, которые также планировали поддерживать российских спортсменов. Кремлев принял смелое решение. МОК же использовал рычаги, чтобы воздействовать на IBA".

В четверг сессия МОК лишила IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

С конца 2020 года IBA возглавляет Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. 15 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию IBA, вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения, однако CAS отклонил этот запрос.