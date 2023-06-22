Спортивный арбитражный суд рассмотрит допинговое дело Камилы Валиевой 26-29 сентября

В слушаниях будут участвовать Российское антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство

ТАСС, 22 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба CAS.

"Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Сообщается, что некоторые стороны, свидетели и эксперты могут принять участие в заседаниях по видеосвязи. Слушания будут проводиться в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Стороны смогут подать апелляцию на вынесенное CAS решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства в январе 2023 года оправдал Валиеву, не найдя в ее действиях вины или халатности. Фигуристка лишилась только победы на чемпионате России 2021 года, где была взята допинг-проба, давшая положительный результат. WADA не согласилось с вердиктом и оспорило решение в CAS, организация настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Сторонами дела также стали РУСАДА и ISU. 23 апреля стало известно, что CAS объединил апелляции всех сторон.