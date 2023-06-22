Поздняков отметил важность Всероссийского олимпийского дня для привлечения людей к спорту

Всероссийский олимпийский день отмечается ежегодно с 1990 года во всех регионах страны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Всероссийский олимпийский день является отличной возможностью стать частью благородной миссии продвижения здорового образа жизни на собственном примере. Об этом в четверг заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

"Сегодня наше с вами единство и консолидация общества вокруг истинных традиционных ценностей во имя прогресса и развития имеет огромное значение, - сказал Поздняков, обращаясь к участникам праздничных мероприятий. - Спорт в этом процессе играет важнейшую роль - через уважение, взаимопонимание, стремление добиваться максимального результата, быть примером для окружающих. Эти простые общечеловеческие принципы делают наш мир лучше, а нашу Родину - сильнее. И Всероссийский олимпийский день, который Олимпийский комитет России проводит в этом году уже в 34-й раз во всех регионах страны, это отличная возможность для всех желающих не только провести время с пользой на свежем воздухе, но и стать частью благородной миссии продвижения здорового образа жизни на собственном примере".

"Сегодня заниматься физкультурой и спортом не только полезно и престижно, но и интересно, - добавил глава ОКР. - Убедиться в этом вы сможете, приняв участие вместе с прославленными российскими олимпийцами в разнообразных физкультурно-спортивных активностях, мероприятиях и акциях, которые предусмотрены в рамках Всероссийского олимпийского дня на центральных площадках в каждом регионе".

Поздняков отметил, что спорт является уникальным явлением и одним из ключевых факторов социально-культурного развития и неразрывной связи поколений. "Выдающиеся достижения лучших атлетов страны являются наилучшей мотивацией для молодежи стремиться к таким же высоким результатам. В свою очередь, чем больше детей придут в спортивные секции, тем качественнее будет база спортивного резерва для наших сборных по видам спорта", - добавил президент ОКР.

"Всероссийский олимпийский день из года в год вносит свой вклад в вовлечение как можно большего числа людей в физкультурно-спортивные мероприятия, - отметил Поздняков. - Я убежден, что участие в главном массовом спортивном празднике лета принесет каждому из вас самые яркие эмоции и впечатления. Равно как и желание подружиться со спортом. Желаю вам крепкого здоровья, олимпийского настроения, удачи, новых достижений и свершений!"

Всероссийский олимпийский день отмечается ежегодно с 1990 года во всех регионах страны, количество участников ежегодно превышает 1 млн человек. Он является частью Международного олимпийского дня, который отмечается 23 июня.