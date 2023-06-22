РПЛ планирует опубликовать календарь нового сезона в ближайшие дни

Новый сезон начнется 23 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) планирует опубликовать расписание матчей нового сезона в ближайшие дни. Об этом журналистам в четверг сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

26 апреля пресс-служба РПЛ после общего собрания клубов сообщила, что новый сезон начнется 23 июля.

"Мы постараемся сделать максимально прозрачный календарь, но поверьте, что нельзя всем угодить. Я уверен, что ни у кого из клубов не возникнет вопросов в объективности календаря, при этом ни один из клубов не видел ни одного из вариантов. Ни один из клубов не должен видеть попарный календарь до публикации, никаких преференций не будет. Мы пытаемся найти максимально объективные варианты, я надеюсь, что вот-вот отправим на согласование, в ближайшие дни рассчитываем уже получить календарь", - отметил Алаев.

"Мы составляем попарный календарь, затем отправляем его президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову. Я могу заверить, что мы с нашей командой постараемся сделать максимально объективный календарь, а не для какого-то клуба. Если клубы мне не поверят, увидят какие-то манипуляции, что я какому-то клубу на каком-то участке сделал календарь РПЛ более лояльным, значит, мне не место в РПЛ. Я хочу, чтобы клубы мне верили", - добавил президент РПЛ.