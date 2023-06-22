Дюков заявил, что Российский футбольный союз взял курс на импортозамещение

В середине июня РФС заключил контракт с российской фирмой Jogel о техническом сотрудничестве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) взял курс на импортозамещение как в выборе экипировки для национальных команд, так и в сфере технологических решений. Об этом журналистам в четверг рассказал президент РФС Александр Дюков.

15 июня РФС на полях Петербургского международного экономического форума заключил контракт с российской фирмой Jogel о техническом сотрудничестве.

"Переговоры велись и с другими компаниями, всех называть не буду, чтобы никого не обидеть. В результате неформального тендера мы выбрали Jogel. Что касается импортозамещения, этот курс взят, это касается и программного обеспечения, и IT-решений. На конференции у нас был представлен слайд, который был посвящен отечественным решениям, которые могут представлять клубам и академиям соответствующую футбольную аналитику", - сказал Дюков.