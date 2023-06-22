22 июня, 15:03
Футбол в России

Дюков заявил, что Российский футбольный союз взял курс на импортозамещение

В середине июня РФС заключил контракт с российской фирмой Jogel о техническом сотрудничестве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) взял курс на импортозамещение как в выборе экипировки для национальных команд, так и в сфере технологических решений. Об этом журналистам в четверг рассказал президент РФС Александр Дюков.

15 июня РФС на полях Петербургского международного экономического форума заключил контракт с российской фирмой Jogel о техническом сотрудничестве.

"Переговоры велись и с другими компаниями, всех называть не буду, чтобы никого не обидеть. В результате неформального тендера мы выбрали Jogel. Что касается импортозамещения, этот курс взят, это касается и программного обеспечения, и IT-решений. На конференции у нас был представлен слайд, который был посвящен отечественным решениям, которые могут представлять клубам и академиям соответствующую футбольную аналитику", - сказал Дюков. 

Теги:
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация