Вероника Кудерметова победила вторую ракетку мира Соболенко на теннисном турнире в Берлине

В следующем круге россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой

ТАСС, 22 июня. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Арину Соболенко во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой, которая не имеет номера посева на турнире. Соболенко была посеяна под первым номером. В четвертьфинале россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, обыгравшей посеянную под пятым номером американку Коко Гауфф (6:4, 6:0).

Кудерметовой 26 лет, она занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, их общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Турнир проводится с 2021 года, первой его выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.