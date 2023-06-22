Анцелиович считает, что CAS будет нацелен вынести решение по делу Валиевой до конца года

Коллегия CAS проведет слушания с участием сторон и их представителей 26-29 сентября

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) будет стремиться вынести вердикт по делу подозреваемой в нарушении антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой до конца года, поскольку все участники процесса заинтересованы в скорейшем завершении процесса. Такое мнение высказала в четверг ТАСС руководитель спортивной практики "Клевер консалт", юрист Анна Анцелиович.

"Для всего мирового спорта является отрадным тот факт, что дата слушаний уже определена и в обозримом будущем станут понятны обладатели золотых олимпийских медалей, - считает Анцелиович. - С учетом особого интереса к этому делу я думаю, что стороны будут договариваться о том, чтобы как можно быстрее поставить точку. Мой прогноз: решение может быть вынесено к концу этого года. Все ждут результата, никому неинтересно получить медаль олимпийского командного турнира Игр в Пекине спустя годы".

Пресс-служба CAS сообщила в четверг о том, что коллегия суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября.

"На основании информации о том, что CAS определился с датой слушания апелляции, можно однозначно говорить о том, что три арбитра, которым предстоит в итоге выносить вердикт, уже определены. Стороны должны теперь представить свои позиции, чтобы судьи потом имели достаточно времени на их изучение. Вероятнее всего, WADA, РУСАДА и ISU как заявители это уже сделали, и теперь наступает очередь ответчиков", - добавила собеседница ТАСС.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства в январе 2023 года оправдал Валиеву, не найдя в ее действиях вины или халатности. Фигуристка лишилась только победы на чемпионате России 2021 года, где была взята допинг-проба, давшая положительный результат. WADA не согласилось с вердиктом и оспорило решение в CAS, организация настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Сторонами дела также стали РУСАДА и ISU. 23 апреля стало известно, что CAS объединил апелляции всех сторон.