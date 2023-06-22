Личка рассказал, что предлагал "Оренбургу" взять футболиста "Динамо" Тюкавина в аренду

В четверг чешский специалист был назначен главным тренером "Динамо"

ТАСС, 22 июня. Чешский тренер Марцел Личка два года назад предлагал руководству "Оренбурга" взять в аренду нападающего "Динамо" Константина Тюкавина. Об этом он рассказал в четверг "Спорт-Экспрессу".

22 июня Личка был назначен на пост главного тренера "Динамо". До перехода в столичный клуб он с 2020 года возглавлял "Оренбург".

"Некоторые специалисты считают Тюкавина самым талантливым нападающим в России? Да, пожалуй, с ними можно согласиться, - сказал Личка. - Еще два года назад спрашивал нашего спортивного директора Диму Андреева, можно ли взять Тюкавина в аренду в "Оренбург". Мне он сразу понравился, но "Динамо", конечно, не захотело его отпустить, потому что он уже начинал выходить за основной состав, показывал свой уровень. Это тот нападающий, который здорово чувствует себя в чужой штрафной, находится в нужное время в нужном месте, забивной. Но я повторю свою мысль, которую уже высказал по поводу [полузащитника "Динамо" Арсена] Захаряна. Талант - это хорошо, но далеко не все, упорный труд превыше таланта".

Тюкавину 21 год, он выступает за первую команду "Динамо" с 2020 года. Всего на его счету 91 матч, 23 гола и 16 результативных передач в составе бело-голубых. В составе сборной России Тюкавин провел 3 матча и не отметился результативными действиями.