Матыцин рассчитывает на максимальное участие китайских спортсменов в соревнованиях в РФ

Министры спорта России и Китая провели рабочую встречу в ЮАР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на поддержку руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданя по максимальному участию китайских спортсменов в мероприятиях на территории России. Комментарий Матыцина в четверг приводит пресс-служба Минспорта.

Матыцин и Гао Чжидань провели рабочую встречу в ЮАР в рамках совещания министров спорта стран БРИКС.

"Рассчитываю на вашу поддержку по максимальному участию китайских спортсменов в мероприятиях на территории Российской Федерации, включенных в план основных мероприятий Годов [российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах]", - сказал Матыцин.

Делегации спортсменов из Китая приглашены принять участие в "Играх будущего" в Казани в 2024 году. Глава спортивного ведомства Китая подтвердил участие команд вузов в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 году. Матыцин отметил, что будет рад предложениям китайских коллег по включению видов спорта и дисциплин в спортивную программу соревнований Игр БРИКС, которые пройдут летом 2024 года в Казани.

17 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках этих мероприятий с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине состоялись девятые летние Российско-китайские игры.