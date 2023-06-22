Победительница двух юниорских турниров Большого шлема Корнеева получила британскую визу

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Победительница юниорских Ausrtralian Open и Roland Garros 2023 года россиянка Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне. Об этом ТАСС в четверг сообщила тренер Корнеевой Юлия Бекещенко.

"Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне", - сказала Бекещенко.

31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. 22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о том, что юниоры имеют сложности с получением виз в Великобританию.

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 323-е место.

Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в турнире. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков.