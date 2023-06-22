Ольховский: теннисистка Кудерметова правильно распределяла силы в матче с Соболенко

Россиянка победила вторую ракетку мира в двух сетах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова плотно играла и правильно распределяла силы в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против белоруски Арины Соболенко. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Кудерметовой. В четвертьфинале россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, победившей американку Коко Гауфф (6:4, 6:0). 18 июня они играли друг с другом в финале турнира в нидерландском Хертогенбосе. Победу в том матче одержала Александрова - 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

"Александрова показывает сейчас очень хороший теннис на траве. Если говорить о матче Кудерметовой с Соболенко, то трава очень подходит Веронике, она очень плотно играет, здорово отрабатывает ногами. Соболенко пытается пробить, но мяч возвращался удобным невысоким отскоком, плюс Вероника здорово распределила силы и заслуженно победила", - сказал Ольховский.

"Девушки молодцы, порадовали сегодня. Наверное, до матчей они не были фаворитами, но справились и победили. Они показали, что неслучайно вышли в финал на прошлой неделе", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, их общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Турнир проводится с 2021 года, первой его выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.