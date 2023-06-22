Новая уверенность в возвращении и чистая прибыль за 2022 год. Итоги конференции РФС

В четверг в Москве прошли конференция и заседание исполкома РФС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Конференция и заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошли в четверг в одном из отелей Москвы, были подведены итоги работы организации за 2022 год. Также на конференции выступил советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент, который заявил о вере в скорое возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям.

Конференция началась с минуты молчания в память тех, кто скончался в 2022 году, также президент РФС Александр Дюков напомнил о том, что 22 июня является Днем памяти и скорби по погибшим во время Великой Отечественной войны. После этого начались выступления приглашенных гостей. Первой выступила руководитель по делам европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Хайди Беха, которая выразила надежду на то, что сложившаяся ситуация с отстранением российских клубов и сборных скоро разрешится. "Передаю приветствие от президента ФИФА Джанни Инфантино. Последний год был очень тяжелым, мы надеемся, что ситуация скоро разрешится. Чемпионат мира в Катаре показал, что футбол обладает большой силой и может объединять, важно отметить, что Россия поделилась опытом в организации крупных мероприятий", - сказала она.

Вторым выступил Климент, который также передал приветствие от президента УЕФА Александера Чеферина и всего руководства УЕФА. "Сейчас мы сталкиваемся с серьезным вызовом, мы все в УЕФА верим, что футбол способен преодолеть это препятствие, - сказал Климент. - Мы верим, что сможем встречаться не только на уровне чиновников, но и на уровне игроков, клубов и сборных, что российским клубам и сборным скоро будет позволено сражаться против соперников из других стран. Несмотря на сложную ситуацию, мы не прерывали сотрудничество, УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, как и перед всеми членами-ассоциациями".

Следом выступил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Дроздов, который поблагодарил РФС за сотрудничество. "Благодарю РФС за конструктивное сотрудничество, - сказал Дроздов. - Российский футбольный союз сегодня - это одна из самых активных и плодотворных спортивных федераций. За последний год нам удалось выработать много решений, направленных на развитие футбола в России. В 2021 году мы приняли план и работаем над повышением конкурентоспособности сборных, подготовкой спортивного резерва, развитием массового спорта и инфраструктуры, совершенствованием нормативно-правового регулирования".

Следом начался доклад Дюкова, который подвел итоги за прошедший год. Он отметил, что 2022 год можно занести в актив, несмотря на давление на российский спорт. По словам главы РФС, прошедший год был непростым для организации, так как были приняты решения об отстранении российских команд от международных соревнований. Тем не менее, как рассказал Дюков, РФС удалось обеспечить рост важных показателей, а именно число граждан, занимающихся футболом, лицензированных тренеров, а также добиться улучшения инфраструктуры.

Прибыль и продолжение финансирования от ФИФА

Дюков также сообщил, что РФС продолжит работу по реализации стратегии футбола до 2030 года. "Нам удалось значительно продвинуться в реализации наших программ и проектов, - отметил он. - В 2022 году мы провели все запланированные турниры, смогли сделать ряд из них более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для наших партнеров и спонсоров. Сделали значительный шаг в развитии массового, женского, детско-юношеского футбола, программ обучения и образования, инфраструктурных объектов, реализации проектов социальной направленности, цифровизации нашей деятельности. В 2022 году нам удалось добиться роста таких ключевых показателей Стратегии-2030, как численность занимающихся футболом, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, тренеров, имеющих лицензии УЕФА и РФС".

Финансовый отчет на конференции представили председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко и финансовый директор РФС Арсений Замятин. Исходя из представленного проекта, РФС в 2022 году получил выручку в размере 5,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей. "По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 млрд рублей, что обеспечило возможность реализации проектов в рамках стратегических целей организации", - сказал Перонко. Он также отметил, что указанные риски не оказали существенного влияния на непрерывность деятельности организации, несмотря на продолжающееся давление внешних факторов.

В 2023 году ФИФА запустила третью редакцию программы FIFA Forward. Она является одним из приоритетов, связанных с уставными целями организации. По словам Замятина, РФС ожидает от ФИФА около $4,5 млн. В РФС планируют получить финансирование на создание и реконструкцию полей для региональных центров и детских футбольных центров, а также клубов женской лиги и Юношеской футбольной лиги. То есть подтверждается то, что ФИФА продолжает выплачивать РФС деньги, несмотря на отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований. Конференция РФС одобрила финансовый отчет организации за прошедший год.

Также в ходе конференции произошли довыборы в исполком РФС. В него вошли выдвинутые от клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) президент "Сочи" Борис Ротенберг и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, президент РПЛ Александр Алаев, глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов, председатель Федерации футбола Санкт-Петербурга Николай Голубев, президент Московской федерации футбола Александр Старцев, глава Союза федераций футбола "Центр" Эдуард Малый и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Также на конференции приняли решение исключить организации из членов РФС. В связи с прекращением деятельности были исключены общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Томь", некоммерческое партнерство "Мини-футбольный клуб "Динамо"; в связи с утратой профессионального статуса - общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Анжи", ассоциация "Футбольный клуб "Олимп-Долгопрудный", некоммерческое партнерство "Футбольный клуб "Лада-Тольятти", автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Чита"; в связи со сменой юридического лица - Ассоциация - некоммерческое партнерство "Футбольный клуб "Иртыш", муниципальное бюджетное учреждение "Футбольный клуб "Коломна", открытое акционерное общество "Черноморец". Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов "Суперлига" принята в члены Российского футбольного союза.

В конце мероприятия РФС объявил о сотрудничестве с Сибирским федеральным университетом, Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Также РФС наградил девять победителей третьего сезона конкурса "Россия - футбольная страна!", каждый из которых получил памятный кубок и 350 тысяч рублей на развитие своего проекта. Наградили 10 самых активных в конкурсе футбольных федераций - Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Алтайского и Краснодарского краев, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга.

Решение исполкома РФС

По итогам исполкома РФС было принято решение об утверждении нового регламента Фонбет - Кубка России. Теперь команда, проигравшая в финале "пути РПЛ", не будет играть в матче финала "пути регионов" за право выйти в суперфинал Кубка России. Плей-офф турнира по-прежнему пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В сезоне-2022/23 команда, уступившая в финале "пути РПЛ", попадала во второй этап финала "пути регионов", где играла с победителем первого этапа. Новый розыгрыш турнира планируется начать в период с 25 по 27 июля. Обладателем Кубка России в сезоне-2022/23 стал московский ЦСКА, обыгравший в суперфинале "Краснодар" (1:1, 6:5 - пенальти).

РФС утвердил регламент РПЛ. Он не претерпел существенных изменений, основное - приведение регламента в соответствии с Законом о спорте, который определяет необходимость утверждения графика проведения соревнований общероссийской спортивной федерацией. Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направит его на утверждение РФС. Алаев сообщил журналистам, что лига планирует опубликовать календарь нового сезона на 30 туров в ближайшие дни. "Мы постараемся сделать максимально прозрачный календарь, но поверьте, что нельзя всем угодить. Я уверен, что ни у кого из клубов не возникнет вопросов в объективности календаря, при этом ни один из клубов не видел ни одного из вариантов. Ни один из клубов не должен видеть попарный календарь до публикации, никаких преференций не будет. Мы пытаемся найти максимально объективные варианты, я надеюсь, что вот-вот отправим на согласование, в ближайшие дни рассчитываем уже получить календарь", - сказал он журналистам.

Глава ФНЛ Наиль Измайлов сообщил ТАСС, что исполком РФС отправил на доработку новый регламент сезона Леон - Второй лиги. "Отправили, потому что не хватило времени на ознакомление, у нас, например, вчера отказался от участия "Ленинградец-2", соответственно, [осталось] меньше команд, - сказал Измайлов ТАСС. - Через три-четыре дня доработаем регламент с коллегами, сможем его увидеть. Мы его обсудим с клубами, потом бюро исполкома сможет утвердить. Распределение команд в дивизионе "Б" уже утверждено, сейчас проходят процедуры жеребьевки. Как только окончательно обсудим с клубами и согласуем полные варианты календарей, опубликуем расписание после утверждения президиумом и бюро исполкома".

10 мая пресс-служба ФНЛ сообщила о проведенной реформе Второй лиги. С нового сезона она будет разделена на дивизионы А и Б. В дивизионе А будут выступать 20 клубов, они поделены на группы - "Золото" и "Серебро". Соревнования проводят в два этапа по системе "осень - весна", первый пройдет с июля/августа по ноябрь, второй - с марта по май/ июнь. По итогам первого этапа к шести лучшим командам группы "Золото" добавятся клубы, занявшие первые четыре места в группе "Серебро", и эта десятка на втором этапе разыграет две прямые путевки в Мелбет - Первую лигу, а обладатель итогового третьего места сыграет в стыковых матчах за третью путевку с командой, которая заняла первое место по итогам первого этапа группы "Золото".

В сезоне-2023/24 дивизиона А участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах Второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022/23.

Соревнования дивизиона Б пройдут по системе "весна - осень" с марта по ноябрь. Осенью пройдет переходный турнир, в котором команды дивизиона Б Второй лиги поспорят за выход в дивизион А, повышение получат четыре клуба. Основная часть сезона в дивизионе Б начнется весной 2024 года, соревнования переходят на систему "весна - осень".

Переход в Азию еще может случиться

После всех мероприятий Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответили на вопросы журналистов. Дюков отметил, что заявления ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям. "Хотел бы поблагодарить представителей ФИФА и УЕФА за то, что приехали. Их речи были обнадеживающими. Они дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения о приостановлении решения о неучастии наших команд в международных матчах", - сказал Дюков.

По словам главы РФС, переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола еще возможен. "Что касается возможного перехода в Азию, у нас продолжаются консультации с УЕФА. Мы договорились до достижения договоренностей не комментировать. Соответствующая опция существует", - отметил Дюков.

11 июня Митрофанов заявил, что сборная России в сентябре проведет две товарищеские игры, в том числе матч против сборной Катара на выезде. "Переговоры ведутся в отношении коммерческой составляющей. Рассматриваем ли мы вариант проведения игры в России? Нет, мы ответного матча не рассматриваем", - отметил Митрофанов.

Бывший член совета ФИФА от Европы Алексей Сорокин надеется, что УЕФА сделает послабления в отношении российских клубов и сборных. "Расценивать нужно не слова, а конкретные решения, решения такого рода, естественно, должны быть приняты на заседании управляющего органа УЕФА. Все зависит от конкретных действий руководства организации, которые будут выражены в соответствующих решениях исполкома. Диалог продолжается, мы надеемся, что коллеги услышат позицию Российского футбольного союза, что нельзя в течение долгого времени не давать играть огромной стране, которая является давним и полноправным членом Союза европейских футбольных ассоциаций. С нетерпением ожидаем таких решений, рассчитывали бы на большую динамику движения навстречу", - сказал Сорокин ТАСС.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла побороться в плей-офф за путевку в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Российская команда не была включена в жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.