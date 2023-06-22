Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

В матче второго круга россиянин победил немца Янника Ханфманна

ТАСС, 22 июня. Россиянин Андрей Рублев в четверг обыграл немца Янника Ханфманна в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Рублева, получившего на турнире 3-й номер посева. Ханфманн выступал без номера посева. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между нидерландцем Таллоном Грикспуром и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Ханфманну 31 год, он занимает 53-ю строчку в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2022) и Roland Garros (2023).

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).