Сборные России выиграли турниры по фехтованию на шпагах на чемпионате Союзного государства

Турнир проходит в Минске

ТАСС, 22 июня. Вторая сборная России, за которую выступали Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Хамза Озбек и Дмитрий Швелидзе, в четверг стала победителем командных соревнований шпажистов на чемпионате Союзного государства. Турнир проходит в Минске.

В финале команда со счетом 45:38 победила первую сборную России (Вадим Анохин, Георгий Бруев, Артем Саркисян, Алексей Удовиченко). Бронзовые награды завоевали спортсмены первой сборной Москвы (Павел Андрияшкин, Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Сергей Гребенников).

В женском турнире победу одержала первая сборная России (Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская), которая в финале победила со счетом 41:38 российскую команду "Микс-1" (Юлия Кадырова, Анастасия Казакова, Анастасия Корнеева, Полина Хаертдинова). Третьей стала вторая сборная России (Милен Бавуге Хабимана, Анастасия Балягина, Яна Бекмурзова, Евгения Жаркова).

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня.