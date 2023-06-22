Ольховский: теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Галле за счет стабильности

Рублев победил во втором круге немца Янника Ханфманна

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле стабильнее играл и плотнее бил по мячу, чем представитель Германии Янник Ханфманн. Такое мнение ТАСС в четверг высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Рублева. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между нидерландцем Таллоном Грикспуром и поляком Хубертом Хуркачем.

"Мне кажется, в первом сете ни у кого преимущества не было, но Андрей удачнее сыграл на тай-брейке, а во втором сете дожал соперника. Покрытие в Галле несколько нивелирует класс игроков. Андрей молодец, что использовал свои шансы, он вышел в следующий круг за счет стабильности и более плотных ударов", - сказал Ольховский.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).