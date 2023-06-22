В Дагестане прошло открытие чемпионата России по вольной борьбе

Турнир завершится 24 июня

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин и женщин прошла в четверг в дагестанском Каспийске. Видеообращение участникам соревнований направил министр спорта РФ Олег Матыцин, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев.

"Лучшие спортсмены страны поборются за почетное звание чемпиона России, продемонстрируют высокий уровень спортивной подготовки и достойно представят свои отечественные школы по борьбе, которые уже на протяжении многих лет сохраняют свои лидирующие позиции. Наши спортсмены завоевывают медали почти на всех соревнованиях. Благодарим правительство Республики Дагестан и федерацию борьбы за развитие вида спорта и неизменный высокий уровень организации соревнований", - сказал Матыцин.

Приветственное письмо от имени главы Дагестана Сергея Меликова участникам чемпионата зачитал Абдулмуслимов. "Вольная борьба, как и многие другие виды спорта, развивает в человеке упорство, целеустремленность, потребность трудиться, преодолевая все препятствия на жизненном пути, формирует сильных духом защитников Родины. Мы высоко ценим доверие, оказанное Министерством спорта РФ и Федерацией спортивной борьбы России. Огромная благодарность мудрым и терпеливым наставникам, вырастившим целую плеяду талантливых, волевых, стойких атлетов. Уверен, что нынешний чемпионат, как и все предыдущие, станет настоящим праздником спорта и дружбы", - привел слова Меликова премьер региона.

Чемпионат России по вольной борьбе проходит в Каспийске с 20 по 24 июня.