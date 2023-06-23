Хоккеисты "Сибири" начнут подготовку к новому сезону в июле на новой арене

Полностью переезд команды на новую "Сибирь-Арену" планируется завершить в первой половине августа

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" с 20 по 24 июля проведет первый сбор перед сезоном-2023/24 на новой арене. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал ТАСС, что процесс переезда "Сибири" на "Сибирь-Арену", который начался 19 июня, планируется завершить в первой половине августа.

"Детали переезда мы составляли давно и согласовывали его в том числе и с министром спорта, так что все идет по плану. Что касается арены, то работы там хватает, как в любом новом строении такого масштаба, - сказал Фастовский. - Новый дворец - это всегда здорово, всегда отлично и вселяет оптимизм. И когда новый главный тренер [Дэвид Немировски] прилетал в Новосибирск, то мы тоже провели ему экскурсию по дворцу, он остался в восторге".

"Команда сразу соберется уже в новом дворце, мы сразу там начинаем тренировки, начиная с молодежной команды, которая соберется там чуть раньше. Будем обживать все помещения, раздевалки", - добавил собеседник агентства.

В рамках подготовки к новому сезону "Сибирь" сыграет 6 августа в Минске с местным "Динамо", а также на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге 21-27 августа. Ранее новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающем 6 055 человек. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей.