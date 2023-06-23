НХЛ откажется от формы с ЛГБТ-символикой в новом сезоне

В завершившемся сезоне ряд игроков и команд лиги отказались от участия в акциях в поддержку ЛГБТ

ТАСС, 23 июня. Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут выходить на лед в форме с ЛГБТ-символикой в предстоящем сезоне. Об этом в пятницу телеканалу Sportsnet.ca заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

"Я предположил, что клубам было бы уместно не менять свою форму на разминках, потому что это отвлекает от того факта, что все наши команды в той или иной форме проводят вечера в честь различных социальных групп. Мы бы предпочли, чтобы они продолжали получать должное внимание, а не отвлекали", - сказал Беттман.

"Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки [отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой]. Так мы сохраняем сосредоточенность на игре и специальных вечерах", - добавил комиссар НХЛ.

8 января российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой с "Анахаймом" в форме в поддержку ЛГБТ. Позднее его примеру последовали еще несколько игроков. 27 марта российский защитник "Баффало" Илья Любушкин не принял участия в разминке команды перед игрой регулярного чемпионата против "Монреаля" в форме с ЛГБТ-символикой. 1 апреля нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата против "Калгари". Команды "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" и "Миннесота" не стали участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Согласно принятому в декабре 2022 года закону о полном запрете пропаганды ЛГБТ в РФ, запрещается пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. В нем также прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.