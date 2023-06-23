23 июня, 05:44
КХЛ

Хоккеист клуба "Рязань-ВДВ" Георгий Савин умер в возрасте 21 года

О причинах смерти не сообщается

ТАСС, 23 июня. Нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги "Рязань-ВДВ", воспитанник подмосковного "Витязя" Георгий Савин умер на 22-м году жизни. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Витязя".

О причинах смерти не сообщается.

"Не стало Георгия Савина, светлый, добрый и позитивный - именно таким он запомнился нам, - говорится в сообщении клуба. - Выпускник подольской школы "Витязь" 2002 года рождения провел в "Русских витязях" три сезона, в сезоне-2021/22 был капитаном команды. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами".

В сезоне-2022/23 Савин выступал за "Рязань-ВДВ" и молодежную команду рязанцев, в составе которой забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в шести играх. В сезоне-2021/22 он выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Витязь", провел 13 матчей и забросил одну шайбу. 

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